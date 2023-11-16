16 ноября, 15:05

Во Львовской области отказались переименовывать улицу Дружбы народов

Совет поселка городского типа Новый Ярычев обсуждал переименование с местными жителями

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Совет поселка городского типа Новый Ярычев во Львовской области на западе Украины отказался от переименования улицы Дружбы народов после обсуждения с местными жителями. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Какое новое название предлагалось дать улице, не уточняется.

Ранее власти населенного пункта Чернотисов в заселенной этническими венграми Пийтерфолвовской общине Закарпатской области на западе Украины отказались переименовывать улицу Первомайскую.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. 

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Украина
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