Володин предложил запретить телефоны на уроках во всех случаях, кроме экстренных

Такие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта, регулирующего использование смартфонов в школах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уточнить, что использование телефонов школьниками на уроках будет запрещено во всех случаях, кроме экстренных. Такие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта, регулирующего использование смартфонов в школах.

"Поправки внесем ко второму чтению: телефоны будут запрещены на уроках, кроме экстренных случаев", - отметил Володин в своем Telegram-канале. Он также предложил подписчикам высказать свое мнение по этому вопросу в комментариях.

Госдума ранее на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия") в октябре. В законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий". При этом использование таких средств допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях.

"Когда будем законопроект дорабатывать ко второму чтению, может быть, нам правильно уточнить эту норму: <…> телефоны использовать нельзя, кроме случаев экстренных, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса", - отметил Володин в ходе рассмотрения законопроекта на пленарном заседании. По его словам, депутаты планируют рассмотреть законопроект во втором чтении в начале декабря.

Спикер Госдумы напомнил, что принятый в первом чтении законопроект предполагает запрет на пользование "средствами связи во время проведения учебных занятий по реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой". По словам Володина, такая формулировка "вызывает у людей, у родителей, у учителей закономерные вопросы". Он напомнил, что ранее размещал в своем Telegram-канале опрос, связанный с темой законопроекта, в котором приняли участие порядка 300 тыс. подписчиков.

"Могу сказать, основываясь на этом диалоге, что [считаю необходимым внести] норму не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, за исключением возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации", - подчеркнул спикер Госдумы.

Он также сообщил, что ко второму чтению к законопроекту следует внести поправки, которые обеспечат возврат в школьное образование урока труда как обязательного предмета.