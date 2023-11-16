В Грозном откроют крупнейший в России исламский центр в 2025 году

На территории центра намерены возвести научно-просветительский комплекс и мечет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Научно-просветительский исламский центр им. пророка Мусы планируют открыть в Грозном в 2025 году. Об этом сообщил заместитель министра культуры Чечни Мамед Мадаев во время презентации города как культурной столицы России 2025 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"В городе Грозном в большом количестве построено и строятся в настоящее время исламские комплексы, мечети, школы хафизов. Также созданы все необходимые условия для представителей других религиозных конфессий. В 2025 году откроется крупнейший в России научно-просветительский исламский центр", - сказал он во время презентации Грозного как культурной столицы.

На территории исламского центра в Грозном будут возведены крупнейший в России научно-просветительский комплекс и мечеть. Ранее правительство республики сообщало, что в него также войдут библиотека, учебные кабинеты. В исламском центре планировалось восстанавливать старинные рукописи религиозных деятелей, распространивших ислам на Северном Кавказе. На данный момент строители завершают возведение основного каркаса сооружения.

Мадаев подчеркнул, что современный Грозный - это город активного экономического роста, высокой культуры, почитания национальных традиций, знаковых спортивных достижений, интенсивно развивающейся системы образования, высокого уровня медицинского обслуживания. Грозный - один из самых чистых городов и самый безопасный в России. В 2025 году там пройдут культурные события разного формата: фестивали, спортивные матчи, театральные конкурсы. Мадаев также сообщил, что у руководства республики есть амбициозные планы по выводу Грозного на самые передовые позиции. Поэтому титул культурной столицы является только началом.

Грозный получил титул культурной столицы 2025 года, победив в конкурсе "Культурная столица года". В 2024 году такой статус будет носить Нижний Новгород. Конкурс начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ, и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек.

О Нижнем Новгороде

Презентация Грозного на форуме прошла вместе с презентацией Нижнего Новгорода, который стал культурной столицей России в 2024 году. Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова подчеркнула, что культура является мощнейшим инструментом для развития не только города, но и всего региона. Благодаря подготовке к юбилею - 800-летию Нижнего Новгорода - прошло комплексное обновление города.

Суханова сообщила, что турпоток в регион регулярно растет. В 2022 году он составил 3,9 млн человек, прогноз туристско-экскурсионного потока в Нижегородскую область в 2023 году - 4,5 млн человек. Она также напомнила, что Нижний Новгород был в 2021-2022 годах новогодней столицей России, в 2022 году - библиотечной столицей и столицей детского туризма, в 2023 году - молодежной столицей России.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.