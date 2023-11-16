16 ноября, 18:10

В Чувашии намерены заменить около 430 лифтов в 2024 году

На эти цели выделили 256,4 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Чувашии выделят в 2024 году дополнительно 256,4 млн рублей на обновление лифтов, что с учетом ранее предусмотренных средств и планируемой федеральной поддержки позволит заменить 429 лифтов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы региона.

"На эти средства мы рассчитываем приобрести 333 лифта. В этой связи <…> дополнительно выделяем 256,4 млн рублей. Всего с учетом ранее предусмотренных в республиканском бюджете 99,1 млн рублей в 2024 году мы сможем заменить 429 лифтов", - цитируют в сообщении Николаева.

Глава Чувашии Олег Николаев, чьи слова приводятся в сообщении, пояснил, что в октябре во время рабочей поездки в регион заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о поддержке в предоставлении 1 млрд рублей федеральных средств на обновление лифтового хозяйства республики.

Власти Чувашии заявляли, что степень износа лифтового хозяйства в республике является одной из самых высоких в России. В октябре в сообщении, распространенном Минстроем республики, отмечалось, что в регионе замене подлежат порядка 1,8 тыс. лифтов с истекающим сроком эксплуатации. 

Теги:
РоссияЧувашия
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