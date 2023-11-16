Суд обязал вернуть землю под самостроями возле храма в Сириусе в собственность ФТ

Владельцы самостроев пытались выдавать их за часть храмового комплекса Нерукотворного образа Христа Спасителя

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Адлерский районный суд в Сочи удовлетворил иск прокуратуры города о признании ничтожной сделкой договора аренды земельного участка на федеральной территории Сириус, где расположены самострои, владельцы которых пытались выдавать их за часть храмового комплекса Нерукотворного образа Христа Спасителя, обязав арендаторов вернуть землю в собственность федеральной территории. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее прокуратура Сочи обратилась с суд с иском о расторжении договора аренды земель, заключенного в 2006 году между администрацией Сочи, руководителем ликвидированного по решению суда фонда "Приют Святого Иоанна Предтечи" Суреном Эксузяном и Владимиром Осколковым. Земля была передана в аренду на основании договоров купли-продажи недвижимости на участке, при этом в ходе проверки выяснилось, что продавец недвижимости не являлся ее владельцем. Кроме того, администрация Сочи не имела на тот момент предоставлять данный участок в арену, так как тогда он находился не в муниципальной, а в федеральной собственности.

"Адлерский районный суд удовлетворил иск по делу о расторжении договора аренды", - сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам иска, имеющимся в распоряжении ТАСС, теперь Эксузян и Осколков будут обязаны вернуть администрации федеральной территории Сириус земельный участок путем подписания акта его приема-передачи в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

История вокруг самостроев, выдаваемых за часть храмового комплекса в Сириусе, началась летом 2023 года, когда Эксузян распространил через социальные сети видео якобы от имени общины храма Нерукотворного образа Христа Спасителя о том, что в Сириусе планируют снести здания храмового комплекса, которые используются как приюты для пожилых людей. В пресс-службе федеральной территории сообщали, что информация не соответствует действительности, речь идет о самостроях, выдаваемых заинтересованными лицами за часть храмового комплекса. В пресс-службе сочинской епархии сообщали, что спорные объекты строились на пожертвования, но находятся в собственности частных лиц, а какая-либо социально полезная деятельность в этих зданиях не ведется.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что в 2009 году Адлерский районный суд признавал за Эксузяном и Осколковым права собственности на три жилых дома разной этажности, затем проводилась их реконструкция, сейчас это единое строение высотой в шесть этажей. Ранее в ноябре Краснодарский краевой суд аннулировал признание за ними права собственности на шестиэтажный самострой. Также власти федеральной территории добиваются через суд признания самостроем и сноса пятиэтажки, которая нигде не зарегистрирована, а сведения о праве собственности отсутствуют.