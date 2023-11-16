16 ноября, 19:57

В Киево-Печерской лавре сообщили, что монашеская братия монастыря насчитывает 140 человек

В монастырь по "объективным причинам" не могут поступать новые послушники и священнослужители, заявили в его пресс-службе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Монашеская братия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре на данный момент составляет 140 монахов. Об этом сообщила пресс-служба монастыря.

"Сейчас в обители подвизается [служат] более 140 братии", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте монастыря.

В пресс-службе отметили, что в монастырь по "объективным причинам" не могут поступать новые послушники и священнослужители. Однако, молодые монахи из числа остающихся в Лавре постепенно переходят в сан священнослужителей, перенимая опыт у "старшего поколения" поддерживая "древнюю лаврскую традицию".

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на Украине. В лавре находятся резиденция предстоятеля УПЦ, корпуса, где живут около 220 монахов, духовная академия и семинария, студенты которой также проживают на территории монастыря.

Власти Украины последовательно выдавливают каноническую УПЦ из Киево-Печерской лавры. В конце марта музей-заповедник в одностороннем порядке разорвал соглашение об аренде с лаврой и потребовал от монахов покинуть обитель. В августе суд признал законными расторжение аренды и претензии музея на имущество монастыря, что позволяет выселить монахов из обители. После этого руководство музея закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а также запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. 

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Украина
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