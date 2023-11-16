16 ноября, 20:29

Москвичи стали втрое чаще пользоваться зарядными станциями для электрокаров

В городе действуют порядка 230 электрозарядных станций, сообщили в столичном дептрансе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Городскими зарядками для электрических автомобилей в Москве стали пользоваться чаще. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Более 27 тыс. раз владельцы электроавто воспользовались зарядными станциями Москвы в октябре. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Как рассказал [заммэра города] Максим Ликсутов, сейчас в столице установлено порядка 230 городских электрозарядных станций в рамках проекта "Энергия Москвы". Они находятся в 94 из 125 районов Москвы", - говорится в публикации.

Отмечается, что большинство станций стоят в местах, где люди чаще всего проводят время: возле торговых и деловых центров, у кафе и продуктовых магазинов, а также возле жилых домов.

"Мы стремимся к тому, чтобы столица стала одним из мировых лидеров по использованию электротранспорта - такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Продолжаем развивать инфраструктуру для электромобилей, уже в этом году начнем устанавливать ЭЗС с мощностью до 150 кВт - это поможет заряжать авто в несколько раз быстрее", - добавил Ликсутов, слова которого приводят в департаменте. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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