В Псковской области планируют разработать программу "Псковский гектар"

По ней будут выдавать земельные участки в безвозмездное пользование для строительства жилья, развития личного хозяйства или для востребованных в муниципалитете специалистов

ТАСС, 16 ноября. Власти Псковской области разработают программу "Псковский гектар", по которой будут выдавать земельные участки в безвозмездное пользование для строительства жилья, ведения личного подсобного или фермерского хозяйства, или для востребованных в муниципалитете специалистов. Если в течение пяти лет человек надлежащим образом использует земельный участок, то он будет передаваться ему в собственность, сообщил глава региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"Проект "Дальневосточный гектар" уже перестал быть дальневосточным. Сначала к нему прибавились арктические регионы, сейчас Карелия, Архангельск. Справедливости ради нужно сказать, мы опыт коллег детально изучили - эффективность в разных регионах разная. Мы проанализировали все, набросали оптимальную траекторию для Псковской области. <...> Планируем выдавать участки в безвозмездное пользование для строительства жилья, ведения личного подсобного или фермерского хозяйства или для востребованных в каждом конкретном муниципалитете специалистов. <...> предлагается, если в течение пяти лет человек надлежащим образом использует этот земельный участок, то он может передаваться ему собственность", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что такой механизм будет эффективен при наличии поддержки не только со стороны региона, но и со стороны муниципалитетов. Необходимо оценить социально-экономическое развитие каждого муниципального образования и определить, какие точки роста необходимы, отметить территории, на которых будут впоследствии сформированы земельные участки и предложены населению. Ведерников обратил внимание, что это не должны быть заброшенные земли без дорог и инфраструктуры вдалеке от населенных пунктов. Для реализации программы, по словам главы региона, нужно сформировать перечень дефицитных специальностей для каждого муниципалитета и оценить уже имеющуюся на этих территориях инфраструктуру.