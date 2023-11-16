На Московской железной дороге ликвидировали несанкционированные проходы через пути

На Казанском, Киевском и Ярославском направлениях также выявили и устранили повреждения в ограждениях на 26 остановочных пунктах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Почти 500 несанкционированных проходов через железнодорожные пути ликвидированы в Мосузле с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Для безопасности граждан в этом году в Москве и Московской области были ликвидированы 496 несанкционированных проходов через железнодорожные пути, отремонтированы почти 2,5 тыс. кв. м ограждений, установленных вдоль железнодорожных путей и препятствующих несанкционированным выходам в зону движения поездов. Из них 211 "народных троп" устранены на Ярославском, 178 - на Казанском, 69 - на Горьковском и 38 - на Курском направлениях МЖД", - говорится в публикации.

Кроме того, выявлены и устранены повреждения в ограждениях на 26 остановочных пунктах на Казанском, Киевском и Ярославском направлениях.

"Основной причиной травмирования на железной дороге по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Для предотвращения несанкционированных проходов в зону движения поездов вдоль железнодорожных путей устанавливаются ограждения. На некоторых участках их целостность регулярно нарушается гражданами, по разным причинам не желающими пользоваться существующими наземными, подземными или надземными пешеходными переходами. В ежедневном режиме железнодорожники восстанавливают поврежденные ограждения", - пояснили в МЖД.

Так, с целью сокращения мест несанкционированных проходов в зону движения поездов вдоль установленных ограждений дополнительно создается "живая изгородь". Только в 2023 году в Мосузле высажены более 4 тыс. колючих кустарников, и эта работа будет продолжена. "Места, где "народные тропы" возникают на регулярной основе, оборудуют видеокамерами. Постоянно проводится активная информационно-профилактическая работа", - заверили в компании.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути.