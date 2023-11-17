Участники заседания МПА СНГ в Бишкеке обсудят роль русского языка в Содружестве

Российскую делегацию возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Представители парламентов стран СНГ обсудят на 56-м заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) в Бишкеке роль русского языка на пространстве Содружества, вопросы здравоохранения и другие темы.

"В повестку дня бишкекского заседания МПА СНГ внесен ряд вопросов, касающихся деятельности Содружества, в том числе о роли русского языка как языка межнационального общения", - сообщила ТАСС представитель аппарата киргизского Жогорку Кенеша (Верховного совета).

Кроме того, по ее данным, на встрече руководителей законодательных органов стран СНГ будет обсуждаться тема медицинского страхования граждан, проблема возможного воздействия горнодобывающей деятельности на здоровье проживающего на прилегающих территориях населения, производства экологически чистой продукции и предотвращения нарушений законности в сфере коммуникационных технологий.

В повестку встречи также внесен вопрос, касающийся ответственности за финансирование терроризма, и организационные моменты.

Представители парламентов стран СНГ уже провели перед заседанием МПАнесколько мероприятий, в том числе приняли участие в торжественном собрании по случаю 85-летия создания законодательного органа Киргизии. Также запланировано их участие в международной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения киргизского писателя Чингиза Айтматова (1928-2008).

Российскую делегацию в Бишкеке возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во время встречи в Бишкеке с главой киргизского государства Садыром Жапаровым 16 ноября она заявила, что взаимодействие независимых государств продолжает играть важную роль в расширении и углублении многостороннего экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества.

Матвиенко напомнила, что в следующем году председательство в СНГ переходит от Киргизии к России, которая намерена продолжить инициативы и субстантивную составляющую киргизского председательства. Особое внимание она обратила на подписание в этом году договора о создании международной организации по русскому языку, потому что именно 2023 год был объявлен в СНГ Годом русского языка.