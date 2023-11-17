Матвиенко заявила, что Айтматов сделал многое для укрепления дружбы между РФ и Киргизией

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что писатель и философ впервые вывел на мировую "литературную сцену" киргизских героев

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Писатель и философ Чингиз Айтматов очень многое сделал для укрепления дружбы между народами России и Киргизии, по своей природе был созидателем. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения писателя.

"Айтматов очень много сделал для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами. Призывал к диалогу цивилизаций. По своей природе он был созидатель и объединитель", - сказала спикер Совфеда на торжественном открытии международной конференции.

Она отметила, что хорошо помнит время, когда за книгами Айтматова люди выстраивались в длинные очереди, а запись в библиотеках растягивалась на недели и месяцы. "Это было не просто общественное признание. Это была подлинная слава и всенародная любовь. Заслуги и талант писателя признали во всем мире", - констатировала Матвиенко. Спикер Совфеда подчеркнула, что Айтматов впервые вывел на мировую "литературную сцену" киргизских героев, показал красоту ее прекрасной земли. "Он был горячим патриотом Киргизии. Всегда призывал народ Киргизии беречь историческую память, богатейшее культурное наследие своей родины", - сказала она.

Одновременно великий писатель, как отметила председатель Совета Федерации, особенно дорожил дружескими отношениями между Киргизией и Россией. "Чингиз Айтматов был твердо убежден в том, что сохранение, всемерное развитие связей с Россией соответствует интересам Киргизии. И то же самое он говорил о России, для которой важно сохранять тесные отношения с Киргизией, как и со всеми странами Центральной Азии. Сегодняшняя политика наших двух стран полностью отвечает идеям великого писателя", - заявила Матвиенко.

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области. Писатель не дожил всего полгода до своего 80-летия. Он умер 10 июня 2008 года в клинике города Нюрнберг от воспаления легких. Из-под пера Айтматова вышли десятки повестей и романов на русском и киргизском языках, в том числе "Первый учитель", "Джамиля", "Плаха", "Белый пароход", "Пегий пес, бегущий краем моря". Его произведения переведены на 176 языков мира. Общий тираж изданных за рубежом книг Айтматова составляет около 80 млн экземпляров.