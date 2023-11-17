В Москве с начала 2023 года ввели в эксплуатацию 16 новых спортобъектов

Объекты возводятся как в рамках реализации крупных проектов, так и точечно в шаговой доступности от жилых кварталов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. 16 объектов спорта общей площадью около 150 тыс. кв. м получили разрешение на ввод в эксплуатацию с января по ноябрь 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых локаций для занятий физической активностью - среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы. По итогам 10 месяцев в столице введено в эксплуатацию 16 объектов спорта общей площадью порядка 150 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра отметил, что открытие новых спортивных сооружений содействует популяризации здорового образа жизни и физической культуры среди всех возрастных категорий населения. Объекты возводятся как в рамках реализации крупных проектов, так и точечно в шаговой доступности от жилых кварталов.

"К началу учебного года на юго-востоке Москвы открылся Дворец спорта "Некрасовка" - одна из точек притяжения молодого района. Осенью сданы еще три ключевых объекта - Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в районах Внуково и Крюково", - перечислил Бочкарев.

Роль инвесторов

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что инвесторы продолжают активно поддерживать заданный столичным правительством вектор по обеспечению жителей Москвы объектами спортивной инфраструктуры не только в составе жилых комплексов, но и на городском уровне.

"Доля вовлеченности инвесторов в проекты составила более 62%. 10 из 16 объектов построены за счет внебюджетных источников финансирования. Так, в Петровском парке открылась Академия спорта "Динамо" для всесезонных занятий, любителям ледовых видов спорта стал доступен крытый каток "Сталкер" в Куркине. Жилой кластер в Ватутинках пополнился спортивно-оздоровительным комплексом с залами художественной гимнастики и единоборств", - уточнил он.

По словам Войстратенко, контрольно-надзорные мероприятия Мосгосстройнадзора проводятся по индивидуальной программе проверок, составленных после подачи застройщиком извещения о начале работ. В них по заданию комитета участвуют специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Эксперты выполняют комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации. Таким образом, нарушения, которые сложно определить визуально, можно выявить еще на стадии строительства.

Председатель ведомства констатировал, что с января по октябрь в Москве было выдано 11 разрешений на строительство новых спортивных объектов общей площадью около 383 тыс. кв. м. Большая часть из них приходится на физкультурно-оздоровительные комплексы в различных районах города.