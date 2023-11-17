В Рослесхозе планируют повысить зарплаты лесникам за счет нераспределенного резерва

Глава ведомства Иван Советников отметил, что "те регионы, у которых возникла непростая финансовая ситуация, могут получить средства на сохранение зарплат"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Рослесхоз сможет направлять субвенции из нераспределенного резерва в регионы на заработные платы лесникам. Об этом сообщает пресс-служба лесного ведомства.

"Благодаря принятым изменениям в постановление правительства России у Федерального агентства лесного хозяйства появилась возможность привлекать финансовые ресурсы из нераспределенного резерва и направлять их на поддержание уровня зарплат лесников в регионах. То есть те регионы, у которых возникла непростая финансовая ситуация, связанная с соблюдением уровня оплаты труда, могут получить средства на сохранение зарплат лесников", - заявил глава ведомства Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, такая мера будет способствовать повышению социальной защищенности специалистов лесного хозяйства.