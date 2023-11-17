17 ноября, 08:40

Участники акции "Паркарт" в Москве помогли вылечить около 350 деревьев

С апреля по октябрь более 40 волонтеров создали 107 мини-картин на деревьях, растущих на 12 природных территориях и городских площадках

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участники природоохранной акции "Паркарт", во время которой они наносят рисунки на деревья, за восемь лет ее проведения в Москве помогли вылечить около 350 растений. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Млечный Путь и алый закат, бушующие волны и полет на воздушном шаре, белки, зайцы, мыши и совы, с любопытством выглядывающие из дупла, пышные цветы и сказочные персонажи - эти и другие рисунки можно увидеть на деревьях, прогуливаясь по природным территориям столицы. Их создают волонтеры и специалисты Мосприроды в рамках ежегодной природоохранной акции "Паркарт". В этом году она прошла в городе уже в восьмой раз. С апреля по октябрь более 40 волонтеров создали 107 мини-картин на деревьях, растущих на 12 природных территориях и городских площадках. Всего за восемь лет существования акции таким образом было вылечено около 350 деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция решает сразу две задачи. С одной стороны, яркие изображения на деревьях привлекают внимание людей к проблеме сохранения зеленых насаждений, а с другой - краски защищают поврежденные участки. "Кора любого дерева подвержена разрушению: со временем на ней образуются морозобоины, трещины и дупла. На оголенных участках накапливается лишняя влага, развиваются споры грибов, бактерии и вредители. Деревья начинают разрушаться и могут погибнуть. Акция "Паркарт" призвана продлить их жизнь", - отмечается в публикации.

Ежегодно специалисты Мосприроды проводят мониторинг и выявляют зеленые насаждения, которые нуждаются в дополнительной защите. В первую очередь внимание обращают на самые старые и уникальные деревья. Перед нанесением рисунков проводится санитарно-оздоровительная обработка: поврежденное место на дереве расчищают специальными ножами и наждачной бумагой, затем наносят дезинфицирующие средства, а спустя несколько дней его грунтуют, дают высохнуть, и после этого можно рисовать. Акриловые краски выполняют функцию барьера, не давая лишней влаге проникнуть в дерево. Однако при этом краски дышащие, быстро сохнут и долго держатся - до пяти лет.

"Следующая акция "Паркарт" начнется весной 2024 года. Узнать, как стать ее участником и другие подробности, можно будет во время фестиваля "X Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов". Мероприятие пройдет 28 ноября в онлайн-формате", - добавляется в сообщении. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация