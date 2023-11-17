Участники акции "Паркарт" в Москве помогли вылечить около 350 деревьев

С апреля по октябрь более 40 волонтеров создали 107 мини-картин на деревьях, растущих на 12 природных территориях и городских площадках

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участники природоохранной акции "Паркарт", во время которой они наносят рисунки на деревья, за восемь лет ее проведения в Москве помогли вылечить около 350 растений. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Млечный Путь и алый закат, бушующие волны и полет на воздушном шаре, белки, зайцы, мыши и совы, с любопытством выглядывающие из дупла, пышные цветы и сказочные персонажи - эти и другие рисунки можно увидеть на деревьях, прогуливаясь по природным территориям столицы. Их создают волонтеры и специалисты Мосприроды в рамках ежегодной природоохранной акции "Паркарт". В этом году она прошла в городе уже в восьмой раз. С апреля по октябрь более 40 волонтеров создали 107 мини-картин на деревьях, растущих на 12 природных территориях и городских площадках. Всего за восемь лет существования акции таким образом было вылечено около 350 деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция решает сразу две задачи. С одной стороны, яркие изображения на деревьях привлекают внимание людей к проблеме сохранения зеленых насаждений, а с другой - краски защищают поврежденные участки. "Кора любого дерева подвержена разрушению: со временем на ней образуются морозобоины, трещины и дупла. На оголенных участках накапливается лишняя влага, развиваются споры грибов, бактерии и вредители. Деревья начинают разрушаться и могут погибнуть. Акция "Паркарт" призвана продлить их жизнь", - отмечается в публикации.

Ежегодно специалисты Мосприроды проводят мониторинг и выявляют зеленые насаждения, которые нуждаются в дополнительной защите. В первую очередь внимание обращают на самые старые и уникальные деревья. Перед нанесением рисунков проводится санитарно-оздоровительная обработка: поврежденное место на дереве расчищают специальными ножами и наждачной бумагой, затем наносят дезинфицирующие средства, а спустя несколько дней его грунтуют, дают высохнуть, и после этого можно рисовать. Акриловые краски выполняют функцию барьера, не давая лишней влаге проникнуть в дерево. Однако при этом краски дышащие, быстро сохнут и долго держатся - до пяти лет.

"Следующая акция "Паркарт" начнется весной 2024 года. Узнать, как стать ее участником и другие подробности, можно будет во время фестиваля "X Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов". Мероприятие пройдет 28 ноября в онлайн-формате", - добавляется в сообщении.