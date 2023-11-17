17 ноября, 09:31,
обновлено 17 ноября, 10:26

"Газпром-медиа" заявил о возвращении более 700 российских рекламодателей на ТВ в 2023 году

По словам гендиректора холдинга Александра Жарова, на середину ноября "подавляющее большинство новых рекламодателей на российском телевидении - отечественные"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 700 отечественных брендов рекламодателей появились или вернулись на российское телевидение в 2023 году, сообщил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров со ссылкой на данные Национального рекламного альянса.

"Согласно данным, предоставленными холдингу Национальным рекламным альянсом, на середину ноября 2023 года подавляющее большинство новых рекламодателей на российском телевидении - отечественные. 731 отечественный бренд в 2023 году появился или вернулся на российское телевидение. Вернулись, значит, что они не были на нем более года", - сказал он, выступая на Национальном рекламном форуме.

По словам Жарова, почти половина россиян открыли для себя отечественные бренды в этом году, около 48% улучшили к ним отношение. Кроме того, 73% российских потребителей имеют любимые российские бренды, 70% целенаправленно покупали товары российского производства в этом году.

Как следует из презентации генерального директора "Национальной медиа группы" Светланы Балановой, представленной в ходе форума, за девять месяцев 2023 года доля российских брендов составила 86% в топ-100 рекламодателей на телевидении. В 2021 году этот показатель составлял 46%. 

Теги:
Жаров, Александр АлександровичРоссияБаланова, Светлана Евгеньевна
© Информационное агентство ТАСС
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