В Херсонской области планируют открыть зимой школу блогеров

Она предоставит молодым людям возможность для творческого развития, взаимодействия с молодежью из других регионов России и полноценной культурной интеграции

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти и общественники Херсонской области зимой намерены открыть в регионе школу блогеров, которая предоставит молодым людям возможность для творческого развития, взаимодействия с молодежью из других регионов России и полноценной культурной интеграции, сообщает корреспондент ТАСС с презентации проекта, прошедшей в медицинском колледже Геническа.

"Сейчас мы собрались здесь со школьниками и учениками медколледжа Геническа, где презентуем идею школы. Примерно в декабре-январе будет запуск проекта. Отберем желающих учиться в школе детей, с которыми в дальнейшем будем активно работать", - сказал автор инициативы Алексей Лаврентьев.

По его словам, в школе блогеров жителям области от 8 до 18 лет дадут навыки и умения, чтобы они могли полноценно выйти в медиапространство, используя все инструменты, которые существуют. "Проект планируем сделать длительным. Не эпизодическим, а в несколько потоков. Обучать на первом этапе будем основам монтажа, выступлений, написания текстов, ведения социальных сетей и информационной безопасности. В комплексе всем вопросам, которые требуются человеку в медийном поле", - отметил Лаврентьев.

Лекции в школе блогеров Херсонской области из-за сложной обстановки планируют проводить в том числе в онлайн-формате. "Таким образом, мы объединим детей из других муниципалитетов и дадим им возможность развиваться. Возможны выездные мероприятия в Скадовск и Новотроицкое", - добавил он, уточнив, что будут привлекаться и ученики, живущие в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения.

Он уточнил, что выпускники школы получат дипломы об окончании. "Прежде всего, они вступят в сообщество выпускников. Мы планируем не бросать их, а плотно с ними заниматься. Подключать их к реализации других проектов. В рамках школы блогеров планируем сотрудничать с АНО "Диалог", "Мастерской новых медиа", различными федеральными площадками, которые будут непрерывно помогать нам в обучении. Дети будут выезжать также в другие российские регионы. Ключевая цель - дать возможность культурной интеграции детей в российское медиапространство. Дети будут выезжать на обучающие конференции, в России очень много возможностей для блогеров создано", - подчеркнул Лаврентьев.

На презентации перед школьниками и студентами выступили общественник Сергей Мороз и замминистра информационной политики Херсонской области Михаил Шпир, являющиеся активными блогерами.