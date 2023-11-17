17 ноября, 10:23

В Китае после реставрации открыли древнейший буддийский храм

Буддийский храм Dayun. History/ Universal Images Group via Getty Images
Буддийский храм Dayun
© History/ Universal Images Group via Getty Images

Речь идет о храме Dayun в провинции Ганьсу на севере центральной части КНР

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Буддийский храм Dayun с более чем 1600-летней историей в провинции Ганьсу на севере центральной части Китая вновь открывает двери для посетителей после двухлетней реставрации, обошедшейся в 16 млн. юаней ($2,23 млн). Об этом сообщило агентство Xinhua.

Согласно сообщению представителя музея в городе Увэй, в ведении которого находится храм, два года назад "сооружение находилось практически в аварийном состоянии, поэтому и решено было приступить к реставрационным работам". Восстановили в первоначальном виде колокольня и павильон, провели отделочные работы.

Храм, который, согласно историческим источникам, построили в 363 году вблизи "Великого шелкового пути", является, по словам экспертов, "важнейшим объектом культурного наследия, свидетельствующим о распространении буддизма на восток". Экспозиция знакомит с историей храма, масштабами реставрации. В числе наиболее интересных достопримечательностей бронзовый колокол и колокольня времен династии Тан (618-907 годы). 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
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