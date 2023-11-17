17 ноября, 10:53

В Дагестане проложат тоннель под древней крепостной стеной для объезда Дербента

Параллельно со строительством тоннеля специалисты будут проводить раскопки и исследовать возможные находки

КАСПИЙСК /Дагестан/, 17 ноября. /ТАСС/. Тоннель будет проложен под древней крепостной стеной в Дербенте в рамках строительства федеральной автомобильной дороги в объезд города, сообщил ТАСС замминистра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Магомед Тагиров в кулуарах Международного Каспийского цифрового форума.

"Дорога в объезд Дербента является одним из самых технически сложных и капиталоемких дорожных проектов в Дагестане, поскольку в рамках него предполагается строительство тоннеля под крепостной стеной. Специалисты решили, что для того, чтобы сохранить стену, наиболее правильным будет решение проложить тоннель под стеной взамен устройства выемки. Проектирование и строительные работы в таких случаях проводятся совместно со специалистами-археологами, чтобы как можно бережнее отнестись к объекту культурного наследия",- сказал Тагиров.

Замминистра добавил, что параллельно со строительством тоннеля специалисты будут проводить раскопки и исследовать возможные находки.

Стоимость строительства автодороги в обход города составит 51,2 млрд рублей, которые предусмотрены распоряжением правительства России на ближайшую пятилетку. "Эта стройка федерального уровня по линии Росавтодора. В настоящее время активно идут работы по государственной экспертизе проекта, после чего начнутся строительно-монтажные работы", - добавил Тагиров.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что новая дорога в объезд Дербента станет частью международного транспортного коридора Север - Юг и позволит снять транспортную нагрузку и негативное экологическое воздействие на самый туристический город региона.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на этой территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек. 

Теги:
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