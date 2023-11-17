17 ноября, 11:55

На форуме в Пскове студенты России и Белоруссии создадут молодежные и приграничные проекты

Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что участники смогут пройти обучение у лучших спикеров Союзного государства

ПСКОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Международный форум "Мосты дружбы" с участием порядка 600 представителей ведущих школ и вузов России и Белоруссии начал свою работу в Псковской области, студентам предстоит разработать в том числе проекты по приграничному сотрудничеству и концепции российско-белорусских молодежных мероприятий. Церемония открытия состоялась в областной филармонии, которая является главной концертной площадкой региона, участие в открытии в режиме видеоконференции приняла заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

"Очень приятно, когда к нам приезжают друзья и когда мы продолжаем создавать много новых инициатив, помогающих студентам становиться ближе друг к другу. <...> Мероприятие, которое сегодня проходит в Пскове, <...> помогает студентам становиться еще более компетентными. Уверена, что псковская земля и пласты истории, которые связаны с этим местом, вдохновят вас еще больше на то, чтобы те наработки, которые удастся создать, стали основой для многих следующих проектов. <...> Чем плотнее мы общаемся, тем больше мы находим общие пересекающиеся пути развития, тем сильнее мы становимся. И никакие вызовы не помешают нам реализовать возможности, которые существуют", - сказала Петрова.

Как отметил в своем выступлении губернатор Псковской области Михаил Ведерников, участники форума смогут пройти обучение у лучших спикеров Союзного государства и проработать свои проектные идеи приграничного сотрудничества.

"На фоне тщетных, бездумных санкций, экономики Союзного государства хорошо дополняют друг друга. Мы успешно сотрудничаем и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве. Академическое сообщество и вовсе понимает друг друга с полуслова. Наши вузы запустили десятки новых совместных инициатив, научные журналы, совместные исследования", - добавил глава региона.

Форум "Мосты дружбы" будет проходить в Псковской области на протяжении трех дней. По данным пресс-службы ПсковГУ, ключевым событием станет подписание соглашений о вступлении в консорциум российско-белорусского университетского союза "Вместе" новых участников: Гродненского государственного университета им. Купалы, Витебского государственного медицинского университета, Полоцкого государственного университета им. Полоцкой, Полесского государственного университета и Республиканского института высшей школы. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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