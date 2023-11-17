17 ноября, 12:27

В Венгрии возложили венки к памятнику советским воинам, подвергшемуся нападению вандалов

© Иван Лебедев/ ТАСС

В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, а также представители местных властей

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Возложение венков к монументу советским воинам, погибшим в боях с фашистами на территории Венгрии во время Второй мировой войны, состоялось в будапештском районе Пештсентимре. Торжественная церемония, в которой приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, а также представители местных властей, стала ответом на действия вандалов, совершивших недавно нападение на этот памятник.

"Обычно мы проводим такие церемонии в привязке к каким-то памятным датам, но сегодня ситуация иная. Этот мемориал дважды за последние два месяца подвергался осквернению вандалами: 16 сентября они обернули центральный обелиск черной пленкой, а 25 октября облили красной краской", - сказал посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

В связи с этим он напомнил, что "павшие в боях советские солдаты и офицеры оказались на венгерской земле не по своему желанию, а потому, что режим Хорти в 1941 году, совершив историческую ошибку, присоединился к агрессии гитлеровской Германии против нашей Родины". "Покоящиеся здесь герои отдали свои жизни за освобождение Венгрии от гитлеризма. Те, кто думают иначе, а тем более оскверняют их память, находятся в плену той самой исторической ошибки", - заявил дипломат.

По его словам, от венгерских коллег часто приходится слышать, что "мертвый солдат не может являться врагом". "Похоже, что вандалы так не считают, - отметил Станиславов. - Они продолжают воевать с прошлым, трусливо выплескивая свою злобу на могилы и монументы, которые не могут им ответить".

Посол считает, что "ответ должен быть дан властями Венгрии". После инцидентов в Пештсентимре властям был направлен необходимый демарш. Полиция открыла дело о правонарушении и приступила к расследованию.

С расчетом на взаимность

Станиславов также отметил, что "чувства гордости и благодарности в отношении поколения победителей во Второй мировой войне священны для каждого россиянина, и коль скоро в нашей стране с неизменным уважением относятся к исторической памяти народа Венгрии, то и мы рассчитываем на полную взаимность в этом вопросе".

Дипломат посетовал, что на церемонии отсутствовали представители Музея и Института военной истории Минобороны Венгрии. В то же время он выразил признательность полиции района Пештсентимре за оперативные меры по поиску злоумышленников, а ремонтным службам - за приведение мемориала в порядок.

"В целом благодарны венгерским партнерам за взаимодействие в деле ухода за российскими воинскими захоронениями, которое осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением от 1995 года", - сказал Станиславов. Он подчеркнул, что положения этого документа в отношении венгерских воинских захоронений в России соблюдаются неукоснительно.

О мемориале в Пештсентимре

В торжественной церемонии приняли также участие сотрудники военного атташата и российских загранучреждений в Венгрии, представители Венгерской лиги антифашистов, председатель центрального Общества венгеро-российской дружбы, бывший посол в Москве Дьердь Гилиан.

Как рассказал руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев, мемориальный комплекс в столичном районе Пештсентимре был отреставрирован в 2020 году. Сейчас он находится в хорошем состоянии. Установленный там обелиск увенчан золотой звездой, на нем - надпись золотыми буквами на русском и венгерском языках: "Здесь похоронены 99 советских воинов, павшие смертью храбрых в боях за освобождение Венгрии в 1944-1945 годах". Их имена нанесены на плиты из черного мрамора рядом с памятником.

В период Второй мировой войны в Венгрии погибли более 140 тыс. советских солдат и офицеров. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный фашистскими войсками в неприступную крепость. В ходе освобождения города с октября 1944 года по февраль 1945 года погибли более 80 тыс. советских воинов. 

Теги:
БелоруссияРоссияВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
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