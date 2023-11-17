Столичные гостиницы были загружены в ноябрьские праздники на 85%

Показатель этого года превысил значения за аналогичный период 2022 и 2019 годов более чем на 12%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уровень загрузки гостиниц Москвы в период ноябрьских праздников с 3 по 6 ноября составил 85%, что выше прошлогоднего показателя более чем на 12%, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"Уровень загрузки гостиниц Москвы на ноябрьские праздники составил 85% <...>. Кроме того, показатель этого года превысил значения за аналогичный период прошлого и 2019 годов более чем на 12%. Наибольшей популярностью у туристов пользовались гостиницы категории 3 и 4 звезд. Их средний уровень загрузки составил 85-87%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заполняемость пятизвездочных отелей достигла 79,4%. Пиковыми днями стали 3 и 4 ноября, в это время отели столицы были в среднем заняты на 90%.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что всего в столице открыто около 1,9 тыс. отелей и других объектов размещения. В совокупности в них могут разместиться 374 тыс. человек единовременно.