В России в 2024 году выделят почти 2 млрд рублей на закупку пожарных беспилотников

Порядка 800 беспилотников в 54 регионах применялись в 2023 году для мониторинга лесопожарной обстановки

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Регионы России получат в 2024 году почти 2 млрд рублей на закупку беспилотников для выявления лесных пожаров и помощи в их тушении. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

"Принято решение о выделении дополнительных денег регионам на беспилотники. На следующий год почти 1,9 млрд рублей пойдут именно в регионы на покупку беспилотных летательных систем. Основные потребители беспилотников - это лесопожарные службы, которые с их помощью выявляют пожары и проводят его разведку", - сказал Советников.

В 2023 году порядка 800 беспилотников в 54 регионах России применялись для мониторинга лесопожарной обстановки, часть из них использовали в ходе тушения.

"С 2024 года заработает нацпроект "Беспилотные авиационные системы", в рамках которого прорабатывается вопрос по расширению авиапарка беспилотников в регионах России. БПЛА на деле доказали свою эффективность и в текущем году применялись при тушении лесных пожаров в 16 субъектах страны. Уверен, активное внедрение таких устройств и систем положительно скажется на охране лесов от огня в 2024-м и последующих годах", - добавил Советников.