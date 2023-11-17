Шадаев заявил, что сотрудники по кибербезопасности необходимы во всех организациях РФ

По словам министра цифрового развития, подобную практику уже реализуют в госорганизациях и в компаниях, имеющих объекты критической инфраструктуры

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники по кибербезопасности необходимы в каждой организации - так же, как и сотрудники по пожарной безопасности, считает министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"У нас, мне кажется, в каждой организации есть сотрудник, отвечающий за пожарную безопасность. То же самое должно быть в части информационной безопасности - должны быть сотрудники по информационной безопасности. Такие должны быть во всех организациях", - сказал министр журналистам на международном Каспийском цифровом форуме.

По словам Шадаева, подобную практику уже реализуют в государственных организациях и в компаниях, имеющих объекты критической инфраструктуры. "Указом президента государственные компании и компании, которые имеют критические объекты инфраструктуры, просто обязаны иметь замов, которые профильно отвечают за кибербез. В целом эта практика успешная - там, где такие люди появляются или появляются подразделения по кибербезопасности, там, конечно, риски по выявлению инцидентов значительно меньше", - добавил министр.

Международный Каспийский цифровой форум проходит с 16 по 18 ноября в Дагестане при поддержке Минцифры России и правительства региона. Информационным партнером форума выступает проект ТАСС "Это Кавказ".