17 ноября, 13:18

"Совавто" отменил рейсы между Россией и Финляндией

Это решение будет действовать до 24 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Перевозчик "Совавто" отменил рейсы между Россией и Финляндией до 24 февраля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"К сожалению, нашей компании пришлось принять решение о приостановке перевозки пассажиров в Финляндию в связи со сложившимися обстоятельствами. Мы отменяем все рейсы, начиная с рейса 23:25 17.11.23 года до 18.02.2024 года. К сожалению, дальнейшее расписание мы пока не можем планировать, так как нет точной информации от официальных представителей правительства Финляндии. Мы пока не планируем осуществлять перевозки через северные пограничные пункты и через Таллинн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры могут вернуть средства за приобретенные билеты на даты с 17 ноября 2023 года в 23:25 до 18 февраля 2024 года или использовать их позже в случае изменения ситуации.

Перевозчик выполнит дополнительный рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург 17 ноября в 16:00 по финскому времени. "Купить на него билет или обменять свой билет для выезда сегодня можно, написав на почту sovavtobus@sovavto.ru", - говорится в сообщении.

16 ноября автобусные перевозчики Lux Express и Ecolines объявили о том, что с 18 ноября отменяют все автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки из-за закрытия пограничных пунктов.

Ранее на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Как пояснила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа (Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля в Карелии), решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми. 

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