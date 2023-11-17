17 ноября, 14:15

Первый гид, владеющий жестовым языком, аттестован в КБР

Замминистра курортов и туризма республики Асланби Шхагапсоев рассказал, что при сдаче экзамена будущему экскурсоводу помогла эксперт из Всероссийского общества глухих

НАЛЬЧИК, 17 ноября. /ТАСС/. Девушка с нарушениями слуха стала аттестованным гидом-экскурсоводом в Кабардино-Балкарии (КБР) впервые, это дает возможность проводить экскурсии в регионе на языке жестов. Об этом сообщил ТАСС замминистра курортов и туризма республики Асланби Шхагапсоев.

"Впервые квалификационный экзамен для проверки наличия знаний и навыков в области, соответствующей профилю работы экскурсовода (гида), сдала девушка с нарушениями слуха. Теперь квалифицированный гид сможет проводить экскурсии на языке жестов, что расширяет круг потенциальных туристов в Кабардино-Балкарию", - рассказал Шхагапсоев.

Он пояснил, что построить правильное взаимодействие между соискателем и экзаменационной комиссией помогла эксперт из Всероссийского общества глухих, владеющая языком жестов. "Соискатель успешно прошла аттестацию, как и все, выполнив практическую и творческую части экзамена", - подчеркнул собеседник агентства.

Кабардино-Балкария первая из субъектов СКФО начала аттестацию гидов - экскурсоводов, и с начала проведения этой работы получили право работать в регионе 75 экскурсоводов. Министерство курортов и туризма КБР издало необходимые нормативные правовые акты, сформирована и работает аттестационная комиссия, проработаны экзаменационные вопросы и задания.

Тестовые вопросы составлены с учетом требований законодательства. В практическое задание вошли 10 обзорных экскурсий по региону и 10 тематических. Проходить аттестацию необходимо в регионе планируемого предоставления услуг, а подать заявление на прохождение аттестации можно на портале Госуслуг. Экзамен проводится в два этапа (тестирование и практическое задание). По результатам выдается аттестат и нагрудная идентификационная карточка сроком на 5 лет. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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