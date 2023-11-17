17 ноября, 14:15

Собянин: почти 70 молочно-раздаточных пунктов в Москве работают по новому стандарту

Бесплатные продукты питания в городе получают беременные женщины, кормящие мамы и дети

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Около 70 молочно-раздаточных пунктов в столице сменили стандарт работы. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Приводим в порядок молочно-раздаточные пункты по аналогии с программой обновления поликлиник. Отремонтировали уже 45 помещений с начала года. Делаем единую систему навигации и используем современные решения для организации пространств. По новому стандарту работают уже 68 пунктов", - написал мэр.

Он уточнил, что бесплатные продукты питания в Москве получают беременные женщины, кормящие мамы, дети. Продукты на молочные кухни поставляют по офсетному контракту. "Ежемесячно ходить в поликлинику, чтобы забрать направление, не надо - получить его электронный вариант, выбрать удобный график и место выдачи можно онлайн на портале mos.ru", - заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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