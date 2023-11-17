17 ноября, 16:43

В РПЦ назвали первым шагом к миру на Украине прекращение гонений на православную церковь

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе призвал Совбез ООН защитить простых верующих от "небывалых репрессий"

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Прекращение гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) станет первым шагом к миру на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН всемирной организации, созванном Россией в связи с гонениями на УПЦ.

"Первый шаг к восстановлению мира на Украине, на наш взгляд, - это прекращение преследования Украинской православной церкви. И я призываю Совет Безопасности ООН, отложив политические разногласия, защитить простых верующих от небывалых репрессий", - отметил Кипшидзе.

"Мы не слышим и не услышим голоса верующих Украинской православной церкви в Совете Безопасности ООН. Они запуганы, боятся открыто защищать свои права, потому что на территории Украины их в этом случае ожидают репрессии", - сказал он.

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ. 

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