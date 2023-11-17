17 ноября, 17:41

Участковые Калмыкии будут ежемесячно получать по 5 тыс. соцподдержки к зарплате

Глава республики Бату Хасиков также сообщил, что лучший участковый по итогам года получит 50 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 17 ноября. /ТАСС/. Участковые уполномоченные полиции будут с 1 декабря ежемесячно получать выплаты в размере 5 тыс. рублей, лучший участковый по итогам года - 50 тыс. рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков, поздравив сотрудников и ветеранов службы участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником и со 100-летием со дня образования службы в системе МВД России.

"Ваша служба не из легких: непростые условия труда, колоссальная нагрузка, работа 24/7. Сегодня подписал указ об установлении с 1 декабря ежемесячной выплаты участковым в размере 5 тысяч рублей. Также с 1 января этого года мною была учреждена премия в номинации "Лучший участковый уполномоченный полиции территориального органа МВД России" в размере 50 тыс. рублей", - написал Хасиков.

Глава республики отметил, что от ответственности и профессионализма участковых зависит безопасность людей. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, заложившим традиции, которые являются ориентиром для молодых сотрудников. "Будем продолжать поддерживать и стимулировать наших полицейских", - добавил он. 

Теги:
РоссияКалмыкияХасиков, Бату Сергеевич
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