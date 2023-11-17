Росавтодор почти в семь раз увеличит количество пунктов АПВГК на федеральной дорожной сети

Их будет насчитываться 417 до конца 2030 года, сообщили в пресс-службе ведомства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Росавтодор увеличит количество автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) с 60 до 417 на федеральной дорожной сети до конца 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Эта комплексная работа направлена на обеспечение сохранности и безопасности автомобильных дорог. К концу 2030 года на федеральной дорожной сети будут функционировать 417 пунктов, из них 371 - на трассах Росавтодора. Сейчас насчитывается 60 АПВГК", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, планируется объединить все пункты в единую федеральную государственную информационную автоматизированную систему весогабаритного контроля транспортных средств, Минтрансом России подготовлены изменения в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности". Этой редакцией законопроекта вводится само понятие АСВГК. Планируется, что система будет формировать акты результатов измерений весовых и габаритных параметров со всех автоматических пунктов страны и станет общим центром сбора, обработки, анализа и хранения информации, в том числе поступающей со стационарных и передвижных пунктов.

Также в ходе создания системы весогабаритного контроля будет решена проблема неотвратимости наказания в случае массового сокрытия государственных регистрационных знаков - сейчас это более 80% нераспознанных нарушителей. В АСВГК будут формироваться все акты измерений весогабаритных параметров - как на автоматических, так и на передвижных и стационарных пунктах. К подключенным точкам предъявляются единые требования подключения и защиты информации. Часть функций системы должна быть реализована к сентябрю 2024 года, но основное подключение всех пунктов к АСВГК начнется с 1 марта 2025 года.

Как пояснили в Росавтодоре, ранее техническое оснащение пунктов весогабаритного контроля позволяло проводить проверку только незначительного количества транспортных средств и только при остановке потенциального нарушителя. Сейчас все измерения производятся без остановки транспортных средств в диапазоне скоростей движения от 1 до 140 км/ч, что является отличительной особенностью системы фиксировать нарушения на низких скоростях движения. Это в свою очередь исключает попытки водителей уклониться от ответственности при проезде АПВГК. Планируется, что в единую систему будут включены АПВГК, расположенные не только на федеральных, но и на региональных дорогах.