ТАСС открыл выставку к 100-летию архитектора здания агентства на Тверском бульваре

В экспозиции представили эскизы нескольких вариантов проекта, в том числе в высотном исполнении или с электронной газетой на крыше

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экспозиция к 100-летию архитектора Виктора Егерева, под чьим руководством было создано здание ТАСС на Тверском бульваре в центре Москвы, открылась в штаб-квартире госагентства.

На выставке представлены эскизы нескольких вариантов здания ТАСС, в том числе в высотном исполнении или с электронной газетой на крыше. Некоторые снимки показывают элементы внешнего и внутреннего убранства здания в конце 70-х годов XX века. Кроме того, можно увидеть фотографии других реализованных проектов и живописи архитектора.

Егерев родился 18 ноября 1923 года. Он являлся известным советским и российским зодчим, народным архитектором СССР, академиком Российской академии архитектуры и строительных наук, а также членом-корреспондентом Российской академии художеств, лауреатом Государственной премии РСФСР и премии президента РФ. Накануне 100-летия мастера корреспондент ТАСС также пообщался с его сыном Александром Егеревым.

От кораблей к архитектуре

Детство Виктора Сергеевича прошло в многодетной семье в селе Ботино. В 1941 году, сразу после окончания школы, он вступил в ряды Красной армии. Окончил военное училище в звании лейтенанта - заместителя командира роты противотанковых ружей. Участвовал в боях за Сталинград, где был тяжело ранен. Награжден медалью "За оборону Сталинграда", орденами Отечественной войны I и II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За победу над Германией" и медалью Жукова.

"У него был непростой путь и в архитектуре, и вообще в жизни. В обороне Сталинграда он лишился ноги, но обладал оптимистичным характером и никогда не давал себе поблажек, старался быть бодрым и спортивным, насколько это позволяли протезы. В нем сочетались упорство и очень большой талант: он рисовал с детства, будучи из простой семьи и не зная толком о специальности архитектора. Мечтал стать кораблестроителем и после фронта сначала поступил в Бауманку, где, отучившись год, случайно зашел в институт архитектуры, где ему настолько понравилось, что он понял, чем будет заниматься", - вспоминает об отце Александр Егерев.

Будущий зодчий здания на Тверском бульваре поступил в Московский архитектурный институт в 1944 году. Во время учебы под руководством знаменитого архитектора Бориса Мезенцева проявил себя и после отличной защиты диплома в первой же конкурсной борьбе завоевал право строить станцию "Краснопресненская" столичного метро. Кроме того, Виктор Сергеевич работал в Мастерской №1 Моссовета, руководителем мастерских Моспроекта-1 и Моспроекта-2, главным архитектором Фрунзенского района столицы. "Он участвовал во всех крупных мероприятиях, в том числе в прокладке Нового Арбата и в выборе площадки для здания ТАСС. Отец пользовался достаточно большим уважением коллег", - добавляет Александр Викторович.

Наряду с творческой работой Егерев принимал активное участие в общественной жизни Союза архитекторов СССР, в 1972 году стал секретарем его правления, а в 1978 году возглавил делегацию архитекторов СССР на конгрессе Международного союза архитекторов в Мексике. К его наиболее значимым проектам можно отнести здание ТАСС на площади Никитских ворот, Московский городской дворец пионеров и школьников (Госпремия РСФСР), здание Дома связи на Новом Арбате, музыкального училища им. Гнесиных на Поварской улице, поликлиники Госплана СССР в Скатертном переулке и другие.

"Ему удалось наладить замечательный контакт с коллегами за счет особенностей характера и хорошего юмора. Он создал достаточно сплоченный коллектив ведущих советских зодчих. Это уникальный случай, сейчас такое даже трудно себе представить. Они ездили на разные семинары, проводили обсуждения генпланов крупных городов. Это была конкретная и серьезная работа", - отмечает сын архитектора.

От небоскреба к "телевизору"

Проект здания ТАСС, ввиду его сложности и трудностей в согласовании, потребовал проработки многих вариантов, один из которых был реализован. "Была идея, архитектурная парадигма - по бульварному кольцу ставить высотные дома на узловых точках площадей. Так был предложен и высотный вариант здания ТАСС. Из подобных реализованных проектов, например, здание "Лукойл" у станции метро "Тургеневская", - это закладка того времени, только оно должно было быть еще выше. Было противостояние с Западом, но ориентировались во многом на американские идеи. Позже от затей с высотными домами отказались, стали снижать этажность. Перед реализованным вариантом здания ТАСС было выполнено еще два: высотный и более низкий - 12-этажный", - пояснил Егерев-младший.

По его словам, разработка существующего здания велась практически с нуля. Завершением объекта должна была стать новаторская по тем временам новостная строка, но экран к моменту ввода в эксплуатацию здания так и не был установлен. "Первый вариант был вообще стекляшкой, второй - был построен на пластике стены, выступах, нишах и ритмах, а ритм нынешнего здания был сформирован со смыслом и подтекстом, связанным с информацией, позволил найти крупный прием и придать зданию общественный характер за счет увеличения масштаба окон. Здесь возникла и перекличка с рядом стоящими зданиями, и сам необычный объект выделился, как это и должно было быть", - подчеркнул сын архитектора.

Авторские окна ТАСС определили стилевой характер постройки во всех ее деталях и стали одним из узнаваемых символов Москвы. При этом было реализовано одно из первых предложений - о формировании площади перед зданием. "Сделали глубокий отступ от "красной линии" Большой Никитской улицы, - тогда улицы Герцена - что позволило сформировать общественные пространства, зеленые лужайки с березами. Тогда вокруг была малоэтажная застройка начала XIX века, переулки и тротуары. Так, здние представляет чаяния и общественные представления о том, какой должна быть архитектура именно советского времени, и несет, конечно, свою печать, потому его называют памятником советского модернизма", - резюмировал Александр Викторович.

С 1982 по 1991 год в качестве директора и творческого руководителя Центрального научно-исследовательского и проектного института учебных зданий Госстроя СССР Виктор Егерев разрабатывал типовые проекты детских садов, школ, профессионально-технических училищ и других объектов. В течение 10 лет возглавлял Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий учебных зданий. С 1992 года руководил персональной мастерской архитектуры. Он умер 20 апреля 2016 года.

"Любой архитектор, начиная проект, не может предвидеть, насколько главную роль займет или нет он в его дальнейшей жизни. Так получилось, что здание ТАСС было наиболее для него важным и любимым объектом, которым он занимался и после завершения работ", - заключил в беседе с агентством сын архитектора.