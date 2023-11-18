В метро Москвы появились карты "Тройка" с усадьбой Деда Мороза

Приобрести их можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В столичном метро появились транспортные карты "Тройка" с изображением Московской усадьбы Деда Мороза в его день рождения, сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Совместно со столичным департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза в день рождения доброго волшебника мы выпустили новые тематические карты "Тройка". На карте изображена Московская усадьба Деда Мороза - столичная резиденция зимнего волшебника в Кузьминках, где сказка живет круглый год", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, приобрести праздничную "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.