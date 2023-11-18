В некоторых регионах Сибири прогнозируют сильный ветер, снег и гололед

Как сообщают областные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами порывы ветра достигнут 32-37 м/с

ТАСС, 18 ноября. Сильный ветер, мокрый снег и гололед прогнозируют синоптики на 19 ноября в Омской, Новосибирской, Иркутской областях, а также в Алтайском крае. Об этом сообщают региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Утром и днем 19 ноября в Новосибирске ожидается дождь, переходящий в снег, и мокрый снег, гололедные явления, усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывами до 25-27 м/с. В Алтайском крае ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывами до 25-33 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. На дорогах сильная гололедица", - сообщает Западно-Сибирское УГМС.

Сильный ветер до 28 м/с, метель и гололед прогнозируют в Кемеровской области. В Приангарье объявили штормовое предупреждение. "19 ноября днем местами по Иркутской области ожидается усиление юго-восточного, юго-западного ветра до 15-20 м/с. 20 ноября по области местами ожидаются порывы юго-западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, по озеру Байкал до 32-37 м/с", - говорится в сообщении Иркутского УГМС.

В Омской области 19 ноября ожидается резкое похолодание до -7 градусов, ветер до 24 м/с, метель и снежный накат.