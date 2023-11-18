Бакальчук высказалась против позднего начала карьеры

По мнению основательницы Wildberries, девушке надо сначала понять, как она может совмещать семью и карьеру

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила на бизнес-форуме "Поколение", что отрицательно относится к навязыванию девушкам идеи создания семьи до получения образования и построения карьеры, передает газета "Ведомости".

"Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях - хорошо, но навязывать стереотип, что она должна это делать, неверно", - передает издание слова предпринимательницы. По ее мнению, девушке сначала надо понять, каким образом она может совмещать карьеру и семью. Основательница Wildberries добавила, что своим трем дочерям она не будет рекомендовать выйти замуж до того, как они смогут встанут на ноги.

Как напомнила Бакальчук, в 20 лет ее саму не взяли на работу, так как недавно она вышла замуж. Работодатель тогда посчитал, что она скоро может уйти в декрет. "И я действительно ушла в декрет, а потом основала Wildberries", - отметила она.

По мнению Бакальчук, современная платформенная экономика позволяет женщинам не выбирать между карьерой и семьей, а сочетать удаленную работу или бизнес с заботой о детях.