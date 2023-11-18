18 ноября, 19:41

В Австрии экоактивисты устроили акцию протеста на Кубке мира по горнолыжному спорту

Они прервали на несколько минут соревнования

ВЕНА, 18 ноября. /ТАСС/. Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") устроили акцию протеста против государственных субсидий на ископаемые виды топлива, прервав на несколько минут соревнования по горнолыжному слалому на этапе Кубка мира в Гургле (федеральная земля Тироль, Австрия). Об этом говорится в заявлении австрийского отделения движения.

На опубликованной экоактивистами видеозаписи видно, как группа сторонников Letzte Generation выбежала на пустой участок трассы и скинула куртки, оставшись в оранжевых светоотражательных жилетах. Они также развернули транспаранты с лозунгами в поддержку отказа от ископаемых видов топлива и использовали дымовые шашки оранжевого цвета. По заявлению представителей движения, в изделиях использовался "пригодный для употребления в пищу и безвредный для окружающей среды" кукурузный крахмал. Акция продлилась около 10 минут, затем сторонников Letzte Generation вывели с трассы сотрудники службы безопасности.

Активисты Letzte Generation требуют от правительства Австрии отказаться от использования ископаемых источников энергии и ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автобанах страны (в настоящее время лимит равен 130 км/ч). Участники движения регулярно перекрывают движение на улицах австрийских городов, ранее они пытались сорвать проведение Венского марафона и окрашивали в зеленый цвет воду в шести фонтанах в центре Вены. Радикальные экологи также обливали нефтью картину "Смерть и жизнь" (Tod und Leben) австрийского художника Густава Климта (1862-1918) в Музее Леопольда в Вене и приклеивали себя к подиуму со скелетом динозавра в венском Музее естествознания. 

Теги:
Австрия
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