19 ноября, 09:16

Около 100 станций метро Москвы оборудовали виброгасящими блоками

Только в 2023 году блоки уложили на 10 станциях, среди которых "Арбатская" Филевской линии, "Дмитровская" и "Кожуховская"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 100 станций Московского метрополитена оборудовали виброгасящими блоками для снижения шума и вибрации от поездов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Мы оборудовали виброгасящими блоками уже 100 станций метро. Они применяются вместо деревянных шпал и помогают снизить влияние вибрации на конструкции тоннелей, а еще уменьшают уровень шума от поездов", - говорится в сообщении.

С начала текущего года блоки уложены на 10 станциях, среди которых "Арбатская" Филевской линии, "Дмитровская" и "Кожуховская".

"С 2014 года метрополитен меняет шпалы на виброгасящие блоки для уменьшения шума и вибрации от поездов. Применение таких технологий уменьшает затраты на содержание и ремонт пути. Главное, в метро становится тише, а поездки пассажиров - еще комфортнее. Продолжаем внедрять современные технологии в метрополитене по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - процитировали в материале заммэра столицы Максима Ликсутова. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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