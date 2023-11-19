19 ноября, 13:51

В Таджикистане более 1,6 тыс. человек написали Географический диктант

В 2022 году акция собрала 1,3 тыс. участников, сообщили в представительстве Россотрудничества в республике

ДУШАНБЕ, 19 ноября. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. человек в Таджикистане приняли участие в ежегодном Географическом диктанте, который проводится Русским географическим обществом, сообщили в представительстве Россотрудничества в республике.

"Более 1,6 тыс. человек написали Географический диктант в Таджикистане. <...> Свои знания по географии проверили школьники, студенты, российские военнослужащие, инженеры и врачи, участники проекта "Российский учитель за рубежом", журналисты и блогеры", - говорится в сообщении.

Интерес к мероприятию в республике вырос по сравнению с 2022 годом. В 2022 году, по данным представительства Россотрудничества, акция собрала 1,3 тыс. участников.

Диктант в Таджикистане проводился на 10 площадках, в том числе в Русских домах в Душанбе и Худжанде, а также в городах Бохтаре, Исфаре и Турсунзаде. В Душанбе диктант также писали в Российско-таджикской школе имени Юрия Гагарина, эта площадка, как и в 2022 году, вновь привлекла большое число людей. Проверить свои знания в школе смогли порядка 500 человек, сообщили в учебном заведении.

Географический диктант - международная просветительская акция, которая с 2015 года проводится Русским географическим обществом ежегодно в форме очного и заочного тестирования или викторины, в том числе через интернет. Цель акции состоит в популяризации географических знаний и повышении интереса к географии России. Всего за семь лет в проекте приняли участие более 2,4 млн человек. 

Теги:
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