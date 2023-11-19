19 ноября, 15:15

В трех районах Красноярского края ограничили движение грузовиков и автобусов

Такие меры приняты в связи с ухудшением состояния дорожного полотна из-за непогоды

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ограничение на движение автобусов и грузовиков введено в трех районах Красноярском края из-за гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Ограничение движения вводится для пассажирских автобусов и грузового автотранспорта. С 21:20 (17:20 мск) местного времени в Тасеевском, Богучанском и Мотыгинском районах края в превентивных целях в связи с ухудшением состояния дорожного полотна (гололед) установлено ограничение движения для автотранспорта категории "Д", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в ГУ МЧС по региону, сильный ветер прогнозируют и 20 ноября, порывы будут достигать 25 м/с и более, также ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов. Из-за неблагоприятных метеоусловий возможно задержка рейсовых автобусов, самолетов. Энергетики в Красноярском крае устраняют последствия непогоды. На вечер воскресенья под отключением находятся 212 населенных пунктов, кровли домов сорвало в семи муниципальных образованиях. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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