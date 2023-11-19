Правительство Никарагуа поздравило победительницу конкурса "Мисс Вселенная"

В поздравительном сообщении говорится, что победа в этом состязании стала первой для Центральной Америки

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Никарагуа направили поздравления Шейннис Алондра Паласиос Корнехо, победившей на конкурсе "Мисс Вселенная", и отметили, что это первая победа на нем представительницы стран Центральной Америки за время его существования.

"Никарагуа с законной гордостью и радостью празднует вручение короны конкурса "Мисс Вселенная" своей прекрасной представительнице Шейннис Паласиос Корнехо. Мы присоединяемся к справедливой радости Шейннис, ее семьи и нашего народа, а также к празднованиям Центральной Америки, ведь наш регион впервые завоевывает этот трон красотой и талантом наших женщин, а также наших трудолюбивых обществ", - говорится в сообщении правительства республики, опубликованном на портале 19digital.

Представлявшая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная", финал которого прошел в субботу вечером в Сальвадоре. Российской конкурсантке 22-летней Маргарите Голубевой из Санкт-Петербурга не удалось войти в топ-10 участниц смотра.

"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. В этом году в состязании принимали участие девушки из более чем 80 стран. Конкурс "Мисс Вселенная" в 2024 году пройдет в Мексике.