Президент Доминиканы объявил трехдневный траур по погибшим из-за последствий ливней

Национальные флаги приспустят на военных объектах и общественных учреждениях по всей стране

ГАВАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил трехдневный траур в связи с гибелью людей из-за последствий сильных дождей, прошедших в эти выходные. Об этом сообщается на сайте правительства карибской страны.

"Трехдневный официальный траур объявляется на всей территории Доминиканской Республики <...> с 20 по 22 ноября в связи с гибелью людей в результате прохождения погодного явления", - говорится в сообщении. Отмечается, что национальные флаги будут приспущены на военных объектах и общественных учреждениях по всей стране.

По последним официальным данным, 21 человек погиб в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений на территории Доминиканской Республики. Транспортное сообщение прервано с 29 населенными пунктами, около 8 тыс. человек эвакуированы. Перебои с электроснабжением затронули 37% пользователей, доступ к питьевой воде временно ограничен у 1,8 млн жителей Доминиканы. Коммунальные службы работают над расчисткой и восстановлением инфраструктуры.