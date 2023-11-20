В столице Индии уровень загрязнения воздуха остается "очень плохим"

Причиной послужило сжигание стерни крестьянами на полях вокруг Дели после сбора осеннего урожая

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в индийском национальном столичном округе Дели в понедельник утром находился на отметке "очень плохой". Об этом сообщили в метеорологическом департаменте округа.

По его данным, общий индекс качества воздуха (ИКВ) составил 310 при норме от 0 до 50. В некоторых столичных районах этот показатель достиг 342-368. При ИКВ выше 300 воздух считается "очень плохим" вплоть до "опасно загрязненного". Министр окружающей среды Дели Гопал Рай призвал жителей столицы продолжать проявлять осторожность, по возможности оставаться в помещениях, используя очистители воздуха.

В конце прошлой недели в связи с некоторым улучшением качества воздуха власти отменили запрет на строительные работы в Нью-Дели и сняли ограничения на въезд в столицу для некоторых категорий грузовых автомобилей и автобусов.

Причиной опасного загрязнения атмосферы стало обычное для ноября сжигание стерни крестьянами на полях вокруг Дели после сбора осеннего урожая. Из-за низкой скорости ветра столичный регион оказался под куполом смога. Он вызывает у жителей при выходе на улицу першение в горле, зуд в глазах и кашель.