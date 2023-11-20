На Украине рейдеры при участии полиции штурмом захватили монастырь УПЦ в Черкассах

По информации СПЖ, избитых людей пришлось госпитализировать, состояние одного из них очень тяжелое

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Рейдеры в камуфляже из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) штурмом захватили монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Рождества Богородицы в Черкассах. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"В Черкассах произошло побоище, немыслимое в нормальной стране. Группа бандитов в камуфляже штурмом захватила монастырь УПЦ Рождества Богородицы. Причем слово "бандиты" - вообще не преувеличение. Они просто по беспределу избивали священников и прихожан: ломали челюсти, отбивали почки и просто калечили", - говорится в сообщении на сайте СПЖ.

При этом в захвате участвовали полицейские. "Полиция заламывает и бьет людей, помогая рейдерам", - отмечает СПЖ. Всего в храме собралось до 150 человек в военной форме. По информации СПЖ, избитых людей пришлось госпитализировать на машинах скорой помощи, состояние одного из них очень тяжелое.

В свою очередь пресс-служба УПЦ уточнила, что, по последним данным, в больницу попали четыре человека. Среди пострадавших - священник монастыря иерей Сергей Пащенко, которому, как заключили медики, рейдеры сломали нижнюю челюсть.

Все входы в городскую больницу, как сообщают источники с мест, заблокировали представители националистической партии "Нацкорпус" (запрещена в РФ), которые не пускают в помещение даже врачей.

Первая попытка захвата монастыря была осуществлена 16 ноября, когда несколько десятков радикалов ворвались на территорию мужского монастыря Рождества Богородицы УПЦ в Черкассах. 18 ноября прихожане и монашествующие провели собрание членов религиозной общины, на котором подтвердили подчиненность УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием. Как сообщается на сайте Черкасской епархии, под протоколом общего собрания религиозной общины поставили подписи более 300 человек.

Курс на запрет УПЦ

Власти Украины в последние годы взяли курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.