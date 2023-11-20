20 ноября, 10:48

В Курганской области закупят 97 новых автобусов в 2024 году

Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что 60 из них выйдут на рейсы уже в январе

ТАСС, 20 ноября. Правительство Курганской области закупит в 2024 году 97 новых автобусов, 60 из них выйдут на рейсы в январе 2024 года. На это будет потрачено 386 млн рублей, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

"Сейчас направлен транш еще в 300 млн, на которые будет поддержано приобретение еще 60 автобусов большего класса. <…> Эти автобусы сейчас заказаны и будут поступать в январе следующего года. И планируем в конце этого года - начале следующего перечислить из бюджета более 86 млн рублей, поддержав таким образом приобретение еще 37 новых автобусов для Кургана и Шадринска", - говорится в сообщении.

Ранее в этом году правительство Кургана выдало субсидию в 75 млн рублей на обновление автобусного парка области. С ее помощью приобретено 68 автобусов, которые уже обслуживают регион. 

Теги:
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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