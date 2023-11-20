Обновленный Дворец бракосочетания на ВДНХ в Москве принял первых молодоженов

В обновленном здании поженились уже более 200 пар

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Во Дворце бракосочетания на ВДНХ в Москве провели ремонт, в обновленном здании поженились уже более 200 пар, сообщила пресс-служба столичного управления ЗАГС.

"Интерьеры Дворца бракосочетания на ВДНХ качественно преобразились после обновления торжественной зоны. Дворец располагается в историческом павильоне 1930-х годов, поэтому нам важно было найти такое направление в стиле, чтобы старинные элементы сочетались с современным дизайном. Торжественная часть дворца выполнена в спокойных бежевых оттенках с яркими элементами в голубых и синих тонах. Кроме того, работы по обновлению дворца были спланированы таким образом, что мы не приостанавливали проведение торжественных церемоний", - приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Отмечается, что в обновленном Дворце бракосочетания поженились уже более 200 пар. Для молодоженов здесь доступна зона ожидания со стойками информации, гардеробом, установлены стилизованные элементы декора, в гостиной пара с гостями может организовать фотосессию в трех зонах с разным цветовым решением. Дворец бракосочетания ВДНХ расположен в историческом здании 1939 года, построенном по проекту архитектора Николая Колли. Строение, стилизованное под особняк XVII века, в разные времена использовалось как колхозный клуб, экскурсионный отдел ВДНХ и даже как школа разведчиков.