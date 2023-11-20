ЦППК установила валидаторы на Усовской ветке Белорусского направления МЖД

Теперь пассажиры могут оформлять билеты в приложении и покупать абонементы на различное количество поездок

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) установили 22 валидатора с солнечными панелями на четырех станциях Усовской ветки Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"Компания установила новые валидаторы на четырех станциях Усовской ветки Белорусского направления. Теперь пассажиры, отправляющиеся от Ильинского, Барвихи, Раздоров и Ромашково, могут оформлять билеты в приложении и покупать абонементы на различное количество поездок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ЦППК установили 22 современных валидатора с солнечными панелями.

"Ежемесячно с этих станций отправляется более 61 тыс. пассажиров. С установкой новых валидаторов у них появилась возможность оформлять абонементы на 10, 20 и 60 поездок, а также покупать билеты в приложении "Расписание и билеты ЦППК". Региональным льготникам МО стала доступна функция быстрого прохода - им больше не придется каждый раз оформлять билет для поездки, а достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству для открытия или закрытия поездки", - добавили в пресс-службе.

Всего на полигоне ЦППК установлено 1,7 тыс. валидаторов, 1 тыс. из которых - новой модели с солнечными панелями.