20 ноября, 11:48

В Подмосковье около 2 тыс. детей-сирот обеспечат жильем за два года

В бюджете на 2024 год предлагается предусмотреть на эти цели 3,4 млрд рублей, в 2025 году - 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. детей-сирот планируют обеспечить собственным жильем в Московской области в течение двух лет. На эти цели в бюджете региона предусмотрят свыше 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Всего в течение двух лет мы планируем обеспечить жильем 1 988 человек. На эти цели в 2024 будет выделено более 3 млрд рублей", - привели в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе регионального парламента уточнили, что в бюджете на 2024 год предлагается предусмотреть на эти цели 3,4 млрд рублей, в 2025 году - 3,2 млрд рублей.

Как подчеркнул Брынцалов, в Подмосковье дети-сироты могут не только получить квартиры, но и выбрать предоставление сертификата на жилье. "У нас продолжится реализация закона о предоставлении сертификатов на жилье, поскольку теперь их выдача не ограничена сроками. Такая практика была опробована в этом году и уже успешно себя зарекомендовала. Сами дети неоднократно к нам обращались с тем, что их заинтересовала такая форма получения жилья. Это очень удобно, поскольку можно выбрать квартиру там, где нравится - в любом городском округе", - отметил он.

В соответствии с федеральным законодательством дети-сироты могут получить жилищный сертификат с 23 лет. Однако Подмосковье стало первым субъектом, где действует закон о том, что сертификаты можно получить с 18 лет. 

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