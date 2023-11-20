В Белоруссии рассекретили свыше 42 тыс. дел в отношении нацистов и их пособников

Как сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед, "в карательных операциях принимали участие националистические подразделения почти всей Западной Европы"

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Более 42 тыс. архивных дел в отношении нацистов и их пособников было рассекречено с 2021 года в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, выступая перед судьями и руководителями структурных подразделений аппарата Верховного суда страны.

"В 2021 году принято принципиальное решение о снятии грифа секретности с практически всех уголовных дел, рассмотренных в послевоенный период судами различных инстанций в отношении нацистских преступников и их пособников. На сегодня это более 42 тыс. архивных дел, которые ранее не были известны общественности", - сказал глава Генпрокуратуры.

Генпрокурор добавил, что "совокупный анализ указанных уголовных дел еще раз позволяет нам сделать вывод об истинных замыслах и задачах Третьего рейха по уничтожению мирного населения БССР". Швед также заявил, что "в карательных операциях принимали участие националистические подразделения почти всей Западной Европы, практически все современное НАТО было здесь и уже с первого года войны принимало участие в карательных акциях".

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников.

Ранее генпрокурор Белоруссии сообщил о готовящихся к передаче в суд уголовных делах в отношении уже умерших нацистских преступников по обвинению в геноциде мирного населения. Проведение посмертных процессов в отношении нацистских преступников стало возможно после принятия в Белоруссии соответствующего закона, который в середине июля был подписан президентом республики Александром Лукашенко.