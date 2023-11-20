Электронной визой в РФ с 1 августа воспользовались более 120 тыс. иностранцев

В МИД РФ напомнили, что такой визой для поездки продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств - членов ЕС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 120 тыс. иностранных граждан с 1 августа воспользовались электронной визой для поездки в Россию. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ

"Отмечаем активную цифровизацию процессов в миграционной сфере, в частности, приобретающую все большую популярность российскую единую электронную визу (ЕЭВ), - указали в министерстве. - В общей сложности за период после запуска проекта ЕЭВ с 1 августа 2023 года такими визами для поездок в Россию воспользовались уже более 120 тыс. иностранцев".

В департаменте напомнили, что такой визой для краткосрочной поездки (продолжительностью до 16 дней) могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств - членов ЕС, а получение ЕЭВ не требует физического посещения консульства, визового центра или туристического агентства: все требуемые для ее оформления операции иностранец совершает самостоятельно онлайн. "Ввиду удобства данного инструмента ожидаем дальнейший рост доли ЕЭВ в общем объеме виз, оформляемых для поездок с частными, туристическими, деловыми и иными краткосрочными целями", - добавили в МИД РФ.