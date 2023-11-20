20 ноября, 15:02

Стартовал второй сезон проекта "Никита в квартирах"

Первый эпизод посвятили народной артистке СССР Майе Плисецкой

Второй сезон проекта "Никита в квартирах" стартовал 20 ноября. Первый эпизод сняли в музее-квартире балерины народной артистки СССР Майи Плисецкой, которой в этот день исполнилось бы 98 лет.

"Мы рады открыть второй сезон молодежного проекта "Никита в квартирах" выпуском в честь дня рождения великой балерины. Квартира была передана в дар музею супругом Майи Михайловны, композитором Родионом Щедриным в прошлом году. В ней они прожили около 30 лет. Нам важно сохранить память о великой балерине и привлечь в музей больше молодых посетителей", - рассказала директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

В новом сезоне ведущий шоу, студент театрального училища им. Бориса Щукина​​​​​​ Никита Тау расскажет также о доме-музее М.Ю. Лермонтова и музее М.А. Булгакова. Новые выпуски доступны в сообществе Никиты Тау и музеев во "ВКонтакте".

О музее-квартире Плисецкой

Музей-квартира является филиалом Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина. Министр министр культуры РФ Ольга Любимова ранее сообщала, что в экспозицию вошло более 1 тыс. экспонатов. Кроме личных вещей и документов в мемориальной квартире представлены сценические костюмы балерины, ее наряды от кутюрье Пьера Кардена, скульптурные и художественные изображения, а также фотопортреты. Всего сотрудники Бахрушинского музея изучили 10 тыс. предметов из архивов семьи Плисецкой и Щедрина, которые пополнили фондовую коллекцию. 

Теги:
РоссияПлисецкая, Майя Михайловна
© Информационное агентство ТАСС
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