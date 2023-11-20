В его состав, в частности, вошли продукты питания собственного производства и стройматериалы

ТАСС, 20 ноября. Ингушетия доставила 26 тонн гуманитарного груза в подшефный Токмакский район Запорожской области. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня в подшефный Токмакский район Запорожской области доставили 26 тонн гуманитарного груза. Для колледжей и школ мы собрали 9 тыс. единиц учебно-методической литературы, для объектов теплоснабжения - стройматериалы", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что для жителей Токмакского района также направили продукты питания собственного производства: яблоки, картофель, лук, помидоры, мясо индейки и питьевую воду.

"Хочу отметить, что в этой помощи принимают активное участие наши школьники. Они собирают художественную литературу для школьных библиотек. Привлекая их к таким мероприятиям, мы учим их доброте, участию, отзывчивости на трудности других", - отметил глава региона.

Он также сообщил, что республика и впредь будет помогать подшефному Токмакскому району в соответствии с их запросами и потребностями. "Это наши соотечественники, и мы не можем оставить их без поддержки", - заключил Махмуд-Али Калиматов.