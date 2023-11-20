20 ноября, 14:50

Мастера из Ивановской области начали роспись стен Свято-Петропавловского собора в Луганске

Завершить работу планируют к августу 2024 года

ЛУГАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты из Ивановской области начали роспись стен Свято-Петропавловского кафедрального собора, который является одним из самых старых храмов в Луганске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Мастера из Ивановской области приступили к росписи стен луганского Свято-Петропавловского кафедрального собора. Это один из самых старых храмов нашего города. Недавно ко мне обратились его прихожане и попросили посодействовать в обновлении внутреннего убранства собора. По моей просьбе к решению этого вопроса подключилась одна из крупнейших компаний республики - ООО "Агросфера". Удалось привлечь к росписи луганского храма мастерскую "Палехский Иконостас" из Ивановской области, у профессионалов которой - почти 30-летний опыт подобных работ", - написал Пасечник.

В работе участвует 10 мастеров из Ивановской области. Закончить роспись стен собора планируют до августа 2024 года. 

Теги:
РоссияИвановская областьПасечник, Леонид ИвановичЛНР
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